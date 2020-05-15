СМИ: соратника вора в законе задержали в Перми

Мужчину за рулем Range Rover остановили в ночь с 6 на 7 мая на улице Мильчакова. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС проверили документы водителя и просили его пройти медицинское освидетельствование, он в грубой форме отказался.

«Водитель вел себя агрессивно, в итоге по отношению к нему были предприняты меры физического воздействия — ему в лицо распылили газовый баллончик, а затем обездвижили», — приводит слова полицейского ИА Ura.ru.

Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю пообещала позже прокомментировать ситуацию.