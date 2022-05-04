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    04 мая 2022, 12:15

    СМИ: сооснователь «Кулинарной лавки братьев Караваевых» покончил с собой

    СМИ: сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Лякишева нашли мертвым в Москве

    Оксана Кириллова

    Сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых», 45-летнего Владимира Лякишева, нашли мертвым в Москве, сообщил Telegram-канал «112». По данным канала, мужчина покончил с собой на техническом этаже собственного дома.

    Тело обнаружила жена Лякишева. Рядом с ним нашли ружье Benelli. Предсмертной записки не было. Супруга рассказала, что в последнее время бизнесмен налегал на спиртное.

    Владимир Лякишев являлся совладельцем работающей в столице «Кулинарной лавки братьев Караваевых» до 2019 года. В последнее время продолжал развивать ресторанный бизнес, в феврале 2022 года зарегистрировал новую компанию.