СМИ: сооснователь «Кулинарной лавки братьев Караваевых» покончил с собой

Сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых», 45-летнего Владимира Лякишева, нашли мертвым в Москве, сообщил Telegram-канал «112». По данным канала, мужчина покончил с собой на техническом этаже собственного дома.

Тело обнаружила жена Лякишева. Рядом с ним нашли ружье Benelli. Предсмертной записки не было. Супруга рассказала, что в последнее время бизнесмен налегал на спиртное.

Владимир Лякишев являлся совладельцем работающей в столице «Кулинарной лавки братьев Караваевых» до 2019 года. В последнее время продолжал развивать ресторанный бизнес, в феврале 2022 года зарегистрировал новую компанию.