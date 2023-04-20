20 апреля 2023, 08:11
СМИ сообщили об ударе ВСУ по деревне Ломаковка в Брянской области
Mash: ВСУ ударили по деревне Ломаковка в Брянской области, есть пострадавшие
Украинские боевики нанесли 12 минометных ударов по деревне Ломаковка в Брянской области, написал Telegram-канал Mash. По его информации, есть пострадавшие.
Согласно данным канала, снаряды ВСУ угодили в дома и подстанции. Деревня лишилась света, жители прячутся в подвалах.
Реклама
Официальной информации по этому поводу пока не поступало.
Ранее, 18 апреля, украинские вооруженные силы атаковали здание военного комиссариата в городском округе Новозыбков в Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Никто не пострадал, однако здание оказалось частично повреждено, в нем выбило стекла.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на граничащие с Украиной регионы России. Часто удары приходятся по Белгородской области. Накануне стало известно, что украинский беспилотник самолетного типа с прикрепленным самодельным взрывным устройством попытался атаковать электростанцию под Белгородом. Дрон заметили в районе села Драгунское и тут же уничтожили. Пострадавших не было.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама