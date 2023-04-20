Важное 20 апреля 2023, 08:11 СМИ сообщили об ударе ВСУ по деревне Ломаковка в Брянской области Mash: ВСУ ударили по деревне Ломаковка в Брянской области, есть пострадавшие Официальный сайт президента Украины

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Украинские боевики нанесли 12 минометных ударов по деревне Ломаковка в Брянской области, написал Telegram-канал Mash. По его информации, есть пострадавшие.

Согласно данным канала, снаряды ВСУ угодили в дома и подстанции. Деревня лишилась света, жители прячутся в подвалах.

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Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Ранее, 18 апреля, украинские вооруженные силы атаковали здание военного комиссариата в городском округе Новозыбков в Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Никто не пострадал, однако здание оказалось частично повреждено, в нем выбило стекла.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на граничащие с Украиной регионы России. Часто удары приходятся по Белгородской области. Накануне стало известно, что украинский беспилотник самолетного типа с прикрепленным самодельным взрывным устройством попытался атаковать электростанцию под Белгородом. Дрон заметили в районе села Драгунское и тут же уничтожили. Пострадавших не было.