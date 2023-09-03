Происшествия 03 сентября 2023, 00:56 СМИ сообщили об эвакуации Киевского вокзала в Москве ТАСС: Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва РИА «Новости»

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В Москве началась эвакуация Киевского вокзала после поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в целях безопасности проводится эвакуация.

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На месте работают специалисты, указал представитель экстренных служб. Информация проверяется.

В конце августа в Троицком округе Москвы эвакуировали людей из здания поликлиники «РЖД-Медицина» после сообщения о подозрительном предмете. Сообщение об этом поступило 28 августа около 13:20, примерно через десять минут на место прибыли силы Росгвардии, отмечал тогда источник «360».

Несколькими днями ранее на западе столицы рядом с детской площадкой обнаружили похожий на боевую гранату предмет. Позже правоохранители подтвердили, что предмет оказался детской игрушкой, отметил источник «360».