26 декабря 2020, 16:30
СМИ сообщили о взрыве в центре Москвы
Взрыв случился у Театра кукол имени Образцова в центре Москвы, сообщил РЕН ТВ. Источник телеканала уточнил, что взрывчатку к стене театра якобы подложил неизвестный мужчина.
Собеседник рассказал, что мужчина пытался засунуть взрывпакет под машину, но его в этот момент заметили, он испугался, бросил взрывчатку к зданию театра и убежал. По данным телеканала, он активировал взрывчатку дистанционно. Пострадавших нет.
В МЧС рассказали «360», что проверили эту информацию. Она не подтвердилась.