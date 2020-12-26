СМИ сообщили о взрыве в центре Москвы

Собеседник рассказал, что мужчина пытался засунуть взрывпакет под машину, но его в этот момент заметили, он испугался, бросил взрывчатку к зданию театра и убежал. По данным телеканала, он активировал взрывчатку дистанционно. Пострадавших нет.

В МЧС рассказали «360», что проверили эту информацию. Она не подтвердилась.