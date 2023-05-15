Эксклюзив 15 мая 2023, 13:10 Очевидцы услышали взрыв в одном из московских «Перекрестков» Взрыв произошел в магазине «Перекресток» на бульваре Адмирала Ушакова в Москве

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В Москве на бульваре Адмирала Ушакова услышали хлопок, похожий на взрыв, и заметили сильное задымление. Спасателей вызвали в продуктовый магазин «Перекресток», сообщил источник «360».

Звонок в экстренные службы поступил около 13 часов. Заявитель пожаловался, что загорелся фасад торгового центра на бульваре Адмирала Ушакова в Юго-Западном административном округе, где находится магазин «Перекресток». Сначала очевидцы услышали от входа сбоку хлопок, потом заметили черный дым. По словам очевидцев, возгорание могло произойти в ресторане в одном здании с магазином.

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Главное управление МЧС России по Москве подтвердило факт пожара. В 12:50 поступило сообщение о возгорании, в 13:07 огонь потушили. Люди из здания вышли до прибытия пожарно-спасательных подразделений, никто не пострадал.

«По прибытии подразделения происходило загорание мусорного контейнера возле здания на площади около четырех квадратных метров. <…> Информация о хлопках пока не подтверждается», — сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, взорвался газовый баллон, сообщил Telegram-канал «112».