СМИ сообщили о взрыве в доме в Екатеринбурге

МЧС проверяет информацию о взрыве в жилом доме в Екатеринбурге. О происшествии сообщило издание Readovka со ссылкой на источник.

По предварительным данным, газ взорвался в одном из жилых домов в районе Уралмаш. По сообщению E1.ru, взрыв произошел в доме на улице Индустрии, 57/2. Источник издания сообщил, что пострадал как минимум один 33-летний мужчина. Он получил ожоги лица и конечностей.

На месте происшествия уже работают экстренные службы. По словам жильцов дома, квартира на первом этаже, где, предположительно, произошел взрыв, является «неблагополучной», и соседи часто жаловались на хозяина.

Одна из жительниц рассказала, что сидела дома и услышала громкий хлопок. От взрыва в подъезде вырвало дверь. На первом этаже в квартирах вышибло решетки вентиляции. По ее словам, всех жильцов эвакуировали.

Пожара не произошло, хотя был дым и запах гари.

Точное число пострадавших неизвестно. Сведений о погибших не поступало.

Жильцы дома поначалу подумали, что произошедшее связано с недавней заменой лифта, который не успели принять.

Сегодня утром взрыв газа также произошел в жилом доме в Ногинске. По последним данным, два человека погибли, пятеро пострадали.