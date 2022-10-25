СМИ сообщили о взрыве на заводе Волгограда | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 15:09 СМИ сообщили о взрыве на заводе Волгограда МЧС сообщило о пожаре в цеху завода Волгограда после возгорания алюминиевой пыли РИА "Новости"

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Взрыв прогремел на заводе по производству алюминиевых радиаторов в Красноармейском районе Волгограда. Об этом со ссылкой на очевидцев и источник сообщило местное издание «Блокнот».

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По предварительным данным, ЧП произошло на территории нового корпуса. На месте взрыва возник пожар и обрушилась часть стены.

Издание V1.Ru со ссылкой на комитет здравоохранения администрации Волгоградской области уточнило, что в ожоговый центр доставили 26-летнего мужчину. Источник журналистов в экстренных службах сообщил об одном погибшем. Предварительно, речь идет о 54-летнем работнике.

В региональном главке МЧС заявили, что на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в цеху завода по производству радиаторов. В ведомстве отметили, что загорелась алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров. На место прибыли пожарные расчеты. Причины ЧП пока не известны. Других данных в ведомстве не привели.

ТАСС со ссылкой на штаб гражданской обороны Красноармейского района Волгограда сообщил, что причиной взрыва стала детонация порошка алюминия.