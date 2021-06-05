СМИ сообщили о взрыве газа в жилом доме в Петербурге

В Санкт-Петербурге в квартире дома на проспекте Энтузиастов в субботу утром прогремел взрыв. На месте работают сотрудники МЧС, сообщил Пятый канал.

Взрыв прогремел в девятиэтажном доме по адресу проспект Энтузиастов, 18, корпус 1. По предварительным данным, газ взорвался в квартире на пятом этаже около 06:50. Сведений о погибших к данной минуте нет, предположительно, пострадал только один мужчина, сейчас его осматривают медики.

Очевидцы наблюдали задымление в районе четвертого и пятого этажей. Они рассказали, что ударной волной после взрыва вынесло часть стены и окно. По данным от экстренных служб, произошло частичное повреждение, в стене со смежной квартирой образовались трещины.

На месте работают спасатели и пожарные. Из подъезда дома, в котором произошел взрыв, эвакуировали около 40 человек. Обстоятельства выясняются.

По сообщению Telegram-канала «Mash на Мойке», при взрыве пострадал 39-летний Максим З. У него дома нашли газовый баллон. Петербуржца госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами спины и конечностей. В его трехкомнатной квартире выбило стекла и двери, но несущие конструкции не пострадали.

Ранее в апреле в многоквартирном доме на Морской набережной в Петербурге взорвался баллон с газом. Взрыв выбил стекла в квартире. В результате происшествия никто не пострадал.