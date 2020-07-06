СМИ сообщили о взрыве газа в Щелкове. В МЧС уточнили, что там был пожар

Информация о взрыве газа в жилом доме на улице Механизаторов в городском округе Щелково не подтвердилась. Когда спасатели прибыли на место, то там был пожар на площади в 15 квадратных метров. Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

«Это была первичная информация, что был взрыв газа. Приехали, никакого взрыва не было, был пожар на площади в 15 квадратных метров. В 18:09 полная ликвидация пожара», — сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в жилом доме городского округа Щелково произошел взрыв газа. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на собственный источник, причиной стал ремонт газовой плиты.

Взрыв не повредил конструкции дома и не выбил стекла. Однако в результате загорелась кухня.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Жильцов подъезда эвакуировали, место происшествия оцепили.