Происшествия 04 июля 2023, 23:08 СМИ сообщили о взрывах в Белгороде Mash: взрывы прозвучали в Белгороде Pxhere

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Взрывы прозвучали в Белгороде, сообщил Telegram-канал Mash. Как указано в публикации, в городе слышна работа системы противовоздушной обороны.

По одной из предполагаемых версий, в городе могли упасть украинские беспилотники, уточняется в сообщении. Официального подтверждения этой версии нет.

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Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее ВСУ ударили по Макеевке и Донецку в ДНР. Предположительно, атака велась из РСЗО HIMARS. Как уточняли военкоры, под огнем украинских военных были Ворошиловский и Калининский районы Донецка. В Макеевке сила взрывной волны была настолько велика, что в подвале одного из домов открыло двери.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах Макеевки, жители нескольких районов города укрылись в подвалах.

Вечером 4 июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка погибли два человека. Еще восемь получили ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке. Среди пострадавших девочка 2017 года рождения. Всем раненым оказывается необходимая помощь, добавил Пушилин.