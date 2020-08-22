facebook_pixel
    22 августа 2020, 10:39

    СМИ сообщили о вынужденной посадке самолета в Красноярске из-за сигнала о задымлении

    Андрей Иванов

    Лайнер Хабаровск — Москва экстренно сел в аэропорту Красноярска из-за сигнала о задымления в багажном отделении. Посадка прошла без происшествий.

    «Благополучно совершил посадку», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    По данным собеседника, в самолете Boeing 747-412 авиакомпании «Россия» с 421 человеком на борту сработал датчик задымления в багажном отделении. Более подробной информации о происшествии пока нет.

    Новости SMI.FM