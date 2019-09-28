СМИ сообщили о том, что режиссер Хейфец ударил ножом фельдшера. Знакомые усомнились

Как сообщил телеканал, причиной происшествия мог стать острый психоз. Однако знакомые режиссера рассказали «360», что в последнее время он редко выходил на улицу, посколько стремительно теряет зрение.

По сообщению сайта телеканала, Хейфец якобы хотел выйти на улицу, но родные его не выпускали. Когда ему удалось выйти в подъезд, к дому как раз подъехала скорая. Фельдшер столкнулась с режиссером, хотела измерить ему давление, но тот неожиданно выхватил нож и не целясь ударил медика, попав в ногу. На место уже прибыла полиция, фельдшер Елена Кочеткова госпитализирована.

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«Леонид Ефимович трубку не берет, но я позвонил его ближайшему коллеге, так вот он говорит, что Хейфец уже некоторое время вообще не берет трубку, потому что он практически ослеп. Он вообще не видит ничего. Поэтому вот такая странная информация — ну чушь собачья. Леонид Ефимович, который ни с кем не разговаривает, не общается, ничего не видит — какая там скорая помощь?» — не поверил известию о поножовщине Хейфеца с врачом профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Иосиф Райхельгауз.

В московской полиции не смоли оперативно предоставить комментарий по поводу происшествия. В МВД пообещали уточнить информацию.