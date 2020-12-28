28 декабря 2020, 14:55
СМИ сообщили о стрельбе и погибших в центре Грозного
Неизвестные напали на сотрудников патрульно-постовой службы Один из сотрудников ППС скончался. Об этом сообщил RT.
ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники написали, что погибли два сотрудника правоохранительных органов. ТАСС также со ссылкой на источник передал, что в чеченской столице в ходе перестрелке ликвидирован один боевик.
Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно, что на одной из улиц остановлено движение, кто-то лежит на земле.
По данным телеканала РЕН ТВ, двое неизвестных напали на стражей порядка с ножами. После этого между преступниками и силовиками произошла перестрелка. Обстоятельства случившегося выясняются.