СМИ сообщили о смерти пациентки московской клиники после пластики

Согласно предварительной информации, происшествие случилось в учреждении на улице Большая Молчановка. На следующий день после процедуры 45-летней женщине внезапно стало плохо. Врачи провели реанимацию, однако спасти пациентку не удалось.

«По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка. В территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Московской области направлен запрос на проведение ведомственной проверки оказания медицинской помощи», — уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

По ее словам, правовую оценку происшествию дадут в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и по неосторожности повлекших смерть.