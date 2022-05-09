СМИ сообщили о смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» в чужом доме в Подмосковье

Бывший топ-менеджер компании «Лукойл» Александр Субботин скончался в деревне Ульянково городского округа Мытищи. Как сообщил «Московский комсомолец», прибывшие полицейские обнаружили тело бывшего нефтяника в спортивном костюме в одной из комнат частного дома, принадлежащего паре, называющей себя шаманами. В ходе осмотра на теле погибшего не нашли следов насилия.

По данным источников издания, Субботин якобы часто уходил в длительные запои и обращался за помощью к знахарям для возвращения в нормальную жизнь. В качестве метода «лечения» пара использовала снижение дозировки спиртного. Когда пациенту становилось нехорошо, его отпаивали водой с корвалолом.

Источники «МК» утверждают, что Субботин приехал к знакомым еще 4 мая. В какой-то момент за пациентом не уследили и он протащил в свою комнату бутылку с тройным одеколоном и пузырек с корвалолом. Незадолго до смерти бывший нефтяник выпил всю спиртосодержащую жидкость.

В распоряжении «360» оказалось видео дома, в котором, предположительно, умер бывший топ-менеджер.

По данным Telegram-канала Mash, знахари обещают своим клиентам использование нетрадиционных методов лечения с использованием ядовитых жаб, вызовов духов и принесением в жертву животных. Авторы канала утверждают, что у Субботина произошел сердечный приступ, на что хозяин дома напоил его корвалолом и уложил спать. К врачам «народный целитель» не обращался. Полицию вызвали, только когда бывшего нефтяника нашли мертвым.

Официального подтверждения этой информации нет.