СМИ сообщили о самоубийстве представителя «Аэрофлота» в Крыму

Руководитель представительства компании «Аэрофлот» в Крыму Роберт Валеев покончил с собой в своем офисе в Симферополе, сообщило ИА «Крыминформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что самоубийство топ-менеджер совершил еще в минувшее воскресенье, 5 декабря, но известно об этом стало только сегодня.

Смерть представителя «Аэрофлота» подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что ему неизвестны все обстоятельства.

«Детали не знаю, просто информацию знаю. Ничего не готов сказать о причинах», — привел слова главы республики ТАСС.

«Коммерсант» уточнил, что за четыре дня до самоубийства глава крымского подразделения «Аэрофлота» потребовал отключить в офисе все камеры. В воскресенье он планировал улететь в Москву для встречи с начальством. Он закрылся в своем кабинете и попросил разбудить его через час, но больше не вышел. Когда охранники выбили дверь, Валеев уже скончался.

По факту смерти главы крымского подразделения авиаперевозчика следователи завели уголовное дело.

UPD от 13:24:

В «Аэрофлоте» назвали смерть Роберта Валеева неожиданной трагедией.

«Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с понимаем, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев по этическим причинам и в интересах следствия. Для получения информации необходимо обращаться в правоохранительные органы», — сказали в пресс-службе авиакомпании.