Происшествия 01 марта 2024, 18:54 СМИ сообщили о проверке ФСБ лишенного лицензии QIWI Банка РБК: подразделение экономической безопасности ФСБ проверяет QIWI Банк РИА «Новости»

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Сотрудники подразделения ФСБ «К», которые занимаются вопросами экономической безопасности, начали проверку QIWI Банка, которого Центробанк лишил лицензии. Об этом сообщил РБК.

Основанием для проведения расследования в том числе стал рост случаев телефонных и IT-мошенничеств. Злоумышленники работали с территории Украины.

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QIWI Банк лишился лицензии из-за систематического нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег. Кредитная организация оказалась вовлечена в проведение платежей для теневого бизнеса. Речь идет об обменниках криптовалюты и нелегальных онлайн-казино.

Обязанности временной администрации Центробанк возложил на государственное Агентство по страхованию вкладов. В АСВ пообещали выплаты пострадавшим вкладчикам QIWI Банка. Владельцев электронных кошельков, на которых остались средства, назвали кредиторами третьей очереди.