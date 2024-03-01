01 марта 2024, 18:54
СМИ сообщили о проверке ФСБ лишенного лицензии QIWI Банка
РБК: подразделение экономической безопасности ФСБ проверяет QIWI Банк
Сотрудники подразделения ФСБ «К», которые занимаются вопросами экономической безопасности, начали проверку QIWI Банка, которого Центробанк лишил лицензии. Об этом сообщил РБК.
Основанием для проведения расследования в том числе стал рост случаев телефонных и IT-мошенничеств. Злоумышленники работали с территории Украины.
Реклама
QIWI Банк лишился лицензии из-за систематического нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег. Кредитная организация оказалась вовлечена в проведение платежей для теневого бизнеса. Речь идет об обменниках криптовалюты и нелегальных онлайн-казино.
Обязанности временной администрации Центробанк возложил на государственное Агентство по страхованию вкладов. В АСВ пообещали выплаты пострадавшим вкладчикам QIWI Банка. Владельцев электронных кошельков, на которых остались средства, назвали кредиторами третьей очереди.
Банки
ФСБ
Украина
Реклама
Реклама