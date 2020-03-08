СМИ сообщили о пропаже титулованного российского фигуриста

Российский фигурист Руслан Жиганшин вышел из дома в Москве 6 марта и бесследно исчез. О нем ничего не было известно два дня. Телефон у спортсмена отключен, писали СМИ.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, о пропаже фигуриста полиции сообщила мать. Женщина заявила, что ее сын раньше никогда не пропадал так надолго.

Руслану Жиганшину 27 лет. Фигурным катанием он начал заниматься с четырех лет. В паре с Еленой Ильиных он выиграл титул чемпиона России 2015 года, занял второе место на этапе Гран-при Cup of Russia и взял серебро командного зачета на чемпионате мира в 2015 году. Спортивную карьеру Жиганшин завершил. Последние годы он работал тренером.

5 марта фигурист опубликовал пост в Instagram. Он вспомнил программу «Кармен», с которой выступал вместе с Ильиных.

Как сообщил сайт «Дни.ру», спортсмена нашли. Как заявили полицейские, в отношении фигуриста никто не совершал противоправных действий. В беседе с журналистом «ВМ» Руслан Жиганшин заявил, что не понимает, откуда пошла информация о его исчезновении. Сообщения об этом он назвал «желтухой».