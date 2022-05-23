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    23 мая 2022, 10:45

    СМИ сообщили о потере связи со спасателями на Эльбрусе

    ТАСС сообщил о потере связи со спасателями на Эльбрусе

    Наза Салех Захи

    Группа спасателей МЧС России, которые выехали на задание на Эльбрусе, перестала выходить на связь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    СМИ сообщили о потере связи со спасателями на Эльбрусе

    «Нет связи с группой из 25 спасателей МЧС, проводивших на Эльбрусе эвакуацию четырех туристов. Из-за ухудшения погоды группа разделилась. Предположительное местоположение спасателей и туристов известно», — рассказал собеседник агентства.

    Сотрудники МЧС направились на восточную вершину Эльбруса на вертолете, вышедшим из строя. Связь с ними прекратилась после ухудшения погоды. Три группы спасателей сейчас — в спасательных приютах, их жизни ничего не угрожает.

    Их 11 коллег и четверо туристов могут быть на высоте 5400 метров в хижине. Как только погода наладится, 12 спасателей отправятся за ними с высоты 3800 метров.

    Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Кантемир Беров подтвердил проведение спасательных работ на Эльбрусе. Изначально в этом районе работали 11 спасателей. По его словам, погодные условия ухудшены пургой, шквалистым ветром, температурой до -30 градусов

    «Дополнительно сегодня в 09:00 14 спасателей осуществляют пеший подъем наверх через пургу по поиску и спасению туристов», — сказал он.

    Дальнейшая информация уточняется.