СМИ сообщили о потере связи со спасателями на Эльбрусе

Группа спасателей МЧС России, которые выехали на задание на Эльбрусе, перестала выходить на связь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Нет связи с группой из 25 спасателей МЧС, проводивших на Эльбрусе эвакуацию четырех туристов. Из-за ухудшения погоды группа разделилась. Предположительное местоположение спасателей и туристов известно», — рассказал собеседник агентства.

Сотрудники МЧС направились на восточную вершину Эльбруса на вертолете, вышедшим из строя. Связь с ними прекратилась после ухудшения погоды. Три группы спасателей сейчас — в спасательных приютах, их жизни ничего не угрожает.

Их 11 коллег и четверо туристов могут быть на высоте 5400 метров в хижине. Как только погода наладится, 12 спасателей отправятся за ними с высоты 3800 метров.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Кантемир Беров подтвердил проведение спасательных работ на Эльбрусе. Изначально в этом районе работали 11 спасателей. По его словам, погодные условия ухудшены пургой, шквалистым ветром, температурой до -30 градусов

«Дополнительно сегодня в 09:00 14 спасателей осуществляют пеший подъем наверх через пургу по поиску и спасению туристов», — сказал он.

Дальнейшая информация уточняется.