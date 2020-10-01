СМИ сообщили о попытке злоумышленников проникнуть в дом мэра Барселоны

По информации СМИ, инцидент произошел в 03:30 по местному времени. Отмечается, что охранники услышали звуки взлома входной двери. Они дождались следующих шагов злоумышленников и задержали их, информирует Газета.ru.

Журналисты уточнили, что задержанные являются выходцами из Грузии. Представители Городской гвардии отказались подтвердить эти сообщения. Они пояснили, что никогда не говорят о национальности подозреваемых. По словам гвардейцев, мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи со взломом.