Происшествия 26 июня 2023, 11:58 СМИ сообщили о ночном взрыве возле школы в Колпине Readovka: мусорный бак ночью взлетел на воздух возле школы в Колпине

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Мусорный бак взлетел на воздух в результате ночного взрыва в Колпине. Никто не пострадал, о значительном материальном ущербе речь тоже не идет. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

По его данным, взрыв случился в районе школы № 454. Сработала сигнализация припаркованных машин. Местные жители видели, как кто-то бросил в мусорку «не то коробку, не то пакет», и предположили, что именно этот предмет мог взорваться. Ни личность прохожего, ни его мотивы пока неизвестны.

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СМИ отметило, что звук взрыва «перебудил весь район».

В октябре 2022 года в результате взрыва в ЖК «Новое Колпино» на Загородной улице оказались повреждены около 30 автомобилей, потребовалась эвакуация жителей. Очевидцы сообщали о запахе газа на месте происшествия. Сотрудники экстренных служб были вынуждены отключить освещение во дворе жилого комплекса и перекрыть его территорию по всему периметру. Сведений о пострадавших не поступало.