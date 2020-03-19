СМИ сообщили о «минировании» трех самолетов в небе над Россией

Неизвестные сообщили о бомбах на борту трех пассажирских самолетов внутренних российских рейсов. Электронные письма с предупреждением о «минировании» пришли в аэропорт Домодедово, когда лайнеры были в воздухе.

«На электронную почту аэропорта Домодедово поступили анонимные сообщения о „минировании“ рейсов Санкт-Петербург — Москва, Москва — Уфа и Новосибирск — Москва. Первый самолет благополучно сел», — рассказал ТАСС источник в авиационных кругах.

Это уже не первый случай «минирования» самолетов в марте. Первые сообщения начали поступать в начале месяца. Неизвестные злоумышленники уже «заложили бомбы» на борту 30 лайнеров. После проверки все угрозы оказались ложными.

17 марта после сообщений о взрывных устройствах проверили сразу шесть самолетов. Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер рассказал «360», что массовое «минирование» пассажирских лайнеров — это часть гибридной войны против России.