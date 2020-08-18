18 августа 2020, 16:31
СМИ сообщили о ликвидации двух боевиков в Ингушетии
Силовики уничтожили двух силовиков в Сунженском районе Ингушетии. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«В ходе спецоперации в лесном массиве неподалеку от селения Галашки в Сунженском районе республики, по предварительным данным, ликвидированы двое участников незаконного вооруженного формирования», — приводит агентство слова собеседника.
По данным источника ТАСС, боевики оказали вооруженное сопротивление. На месте проведения спецоперации работают следователи.
17 августа источник сообщил «360», что возле села Галашки неизвестные обстреляли силовиков во время осмотра схрона с оружием. После этого правоохранители начали прочесывать лесной массив.