СМИ сообщили о ликвидации двух боевиков в Ингушетии

«В ходе спецоперации в лесном массиве неподалеку от селения Галашки в Сунженском районе республики, по предварительным данным, ликвидированы двое участников незаконного вооруженного формирования», — приводит агентство слова собеседника.

По данным источника ТАСС, боевики оказали вооруженное сопротивление. На месте проведения спецоперации работают следователи.

17 августа источник сообщил «360», что возле села Галашки неизвестные обстреляли силовиков во время осмотра схрона с оружием. После этого правоохранители начали прочесывать лесной массив.