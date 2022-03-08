СМИ сообщили о крушении легкомоторного самолета в Ленобласти

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ленинградской области, около населенного пункта Потанино. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Собеседник агентства уточнил, что на борту летательного аппарата находились два человека. Оба они погибли.

«Фонтанка» уточнила, что самолет упал между поселком Потанино и деревней Весь в Волховском районе. Несовершеннолетних среди погибших нет.



Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео с места крушения.

На опубликованных кадрах видно обломки упавшего в снег самолета.

Экстренные или силовые структуры Ленинградской области пока не прокомментировали сообщения о крушении.