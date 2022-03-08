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    08 марта 2022, 16:14

    СМИ сообщили о крушении легкомоторного самолета в Ленобласти

    ТАСС: два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ленобласти

    Анатолий Минкин

    Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ленинградской области, около населенного пункта Потанино. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

    Собеседник агентства уточнил, что на борту летательного аппарата находились два человека. Оба они погибли.

    «Фонтанка» уточнила, что самолет упал между поселком Потанино и деревней Весь в Волховском районе. Несовершеннолетних среди погибших нет.

    Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео с места крушения.

    На опубликованных кадрах видно обломки упавшего в снег самолета.

    Экстренные или силовые структуры Ленинградской области пока не прокомментировали сообщения о крушении.