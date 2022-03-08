08 марта 2022, 16:14
СМИ сообщили о крушении легкомоторного самолета в Ленобласти
ТАСС: два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ленобласти
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ленинградской области, около населенного пункта Потанино. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Собеседник агентства уточнил, что на борту летательного аппарата находились два человека. Оба они погибли.
«Фонтанка» уточнила, что самолет упал между поселком Потанино и деревней Весь в Волховском районе. Несовершеннолетних среди погибших нет.
Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео с места крушения.
На опубликованных кадрах видно обломки упавшего в снег самолета.
Экстренные или силовые структуры Ленинградской области пока не прокомментировали сообщения о крушении.