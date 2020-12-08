СМИ сообщили о гибели заслуженного врача России Вадима Розенталя

После обнаружения тела Розенталя с черепно-мозговой травмой следователи МВД начали проверку.

По словам родственников погибшего, мужчина намеревался срубить дерево, но оно упало на него. РИА ФАН уточнило, что Розенталь скончался еще осенью, но о заведенной проверке стало известно только сегодня.

Собеседник сайта kp.ru в «Институте экологической реабилитации» рассказал, что Розенталь был на даче один, когда отправился рубить сухие деревья. Свой телефон он оставил дома. Когда несколько часов до него не могли дозвониться, родные приняли решение ехать на дачу. Нашли Розенталя под деревом на окраине леса.

Заслуженный врач России Вадим Розенталь принимал участие в работе по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. За это его наградили «Знаком почета». Последние годы он занимал должность генерального директора и главного врача основанного им «Института экологической реабилитации».