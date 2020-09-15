СМИ сообщили о гибели второго горняка под завалами кузбасской шахты

Спасатели нашли тело еще одного погибшего горняка на шахте «Чертинская-Коксовая» в Кузбассе. Добычу угля и проходку на выработке приостановили после обрушения, которое произошло накануне.

О гибели шахтера рассказал «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Его уже подняли на поверхность.

Утром 14 сентября в шахте, где находились 95 человек, из-за внезапного выброса газа и угля обрушилась горная порода. Самостоятельно выбрались на поверхность 87 горняков. 37-летнего проходчика нашли мертвым, связь с 53-летним рабочим была потеряна.

В этот момент в шахте были 95 человек, 87 из которых смогли сами выбраться на поверхность. После этого нашли тело одного погибшего горняка. С еще одним рабочим не смогли выйти на связь.

В спасательной операции приняли участие более 30 специалистов МЧС и семь единиц техники. Проверку по факту случившегося начали региональная прокуратура и СК.

Шахта «Чертинская-Коксовая» входит в состав ООО «ММК-Уголь». Это кузбасское предприятие подконтрольно «Магнитогорскому металлургическому комбинату».