19 июля 2020, 11:34
СМИ сообщили о гибели вокалиста панк-группы «Синдром Восьмиклассника»
Вокалист панк-группы из Санкт-Петербурга «Синдром Восьмиклассника» Альберт Галимзянов погиб утром в воскресенье, 19 июля. Как сообщил сайт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 21-летний музыкант выпал из окна дома на Варшавской улице.
По неподтвержденным данным, молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.
По данным издания, накануне Альберт вел стрим, в котором разговаривал со своими друзьями. В прямом эфире он обещал избавиться от зависимости. По его словам, он уже начал уменьшать свою дозу.
Причины и обстоятельства гибели музыканта выясняются.
Свою музыку группа «Синдром Восьмиклассника» позиционировала как попытку подростка уйти от реальности — сублимировать чувства тревоги, ненависти и боли в творчество с идеей, что это может что-то изменить. Название группа взяла из японского сленга. Выражение описывает состояние подростков, переоценивающих себя и свое значение в мире. Чаще всего выражение использовали поклонники аниме и манги.