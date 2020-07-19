СМИ сообщили о гибели вокалиста панк-группы «Синдром Восьмиклассника»

По неподтвержденным данным, молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.

По данным издания, накануне Альберт вел стрим, в котором разговаривал со своими друзьями. В прямом эфире он обещал избавиться от зависимости. По его словам, он уже начал уменьшать свою дозу.

Причины и обстоятельства гибели музыканта выясняются.

Свою музыку группа «Синдром Восьмиклассника» позиционировала как попытку подростка уйти от реальности — сублимировать чувства тревоги, ненависти и боли в творчество с идеей, что это может что-то изменить. Название группа взяла из японского сленга. Выражение описывает состояние подростков, переоценивающих себя и свое значение в мире. Чаще всего выражение использовали поклонники аниме и манги.