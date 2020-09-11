СМИ сообщили о гибели 23 человек при лесных пожарах в США

«Беспрецедентные погодные условия привели к возникновению чрезвычайных ситуаций вблизи места распространения лесных пожаров по всей Калифорнии, Орегону, Вашингтону и в других штатах», — отметили в Национальном информационном центре по пожарам.

По данным СМИ, пожары раскинулись на площади более 18 тысяч квадратных километров. Это почти равно размеру штата Нью-Джерси. Уточняется, что 19 человек погибли из-за пожаров в Калифорнии. Еще трое стали жертвами огня в штате Орегон и один — в штате Вашингтон, пишет сайт Daily Storm.

У нескольких человек серьезные ожоги. Десятки человек пропали без вести в Калифорнии. Большое количество домов разрушено. Власти штата Орегон эвакуировали из-за лесных пожаров около полумиллиона человек, что составляет более 10% от всего населения штата.