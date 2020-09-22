СМИ сообщили, кто мог быть в автомобиле с погибшим актером Жулиным

По словам полицейских, в момент ДТП в машине с артистом была 63-летняя женщина по имени Светлана. В настоящий момент она находится в травматологии в городе Гусь-Хрустальный с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Вероятнее всего, это мать актера — они прописаны в одной квартире», — уточнил собеседник издания.

Отмечается, что жизнь женщины находится в безопасности.

Жулин погиб в ДТП утром в понедельник, 21 сентября на 61-м километре дороги «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума». Согласно предварительной информации, актер, находившийся за рулем иномарки, нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу движущемуся автобусу. Артист скончался на месте происшествия.

Жулин приобрел популярность, снявшись в сериале «Александровский сад». Помимо прочего, он известен по ролям в таких фильмах, как «Охота на Берию» и «Маршрут». Актер получил образование в Высшем театральном училище имени Щепкина. Кроме этого, он восемь лет отработал в Малом театре.