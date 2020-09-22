СМИ сообщили, что в бундестаг по почте пришло взрывное устройство

По данным Berliner Morgenpost, чтобы проверить информацию местной службы безопасности, на место выехали саперы. Они собираются изучить содержимое посылки и определить, что конкретно прислали немецкому правительству. Отмечается, что при необходимости специалисты нейтрализуют устройство.

Ранее сообщалось, что совещание по поводу ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным состоялось в Германии. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт рассказал о его итогах. Политик отметил, что партия, в которую он входит, «Альтернатива для Германии», полностью поддержала мнение о том, что произошедшее послужило лишь поводом.

По его мнению, он необходим, чтобы подорвать отношения России и Германии, а также ударить и по экономике ФРГ. Гердт добавил, что дебаты в Бундестаге показывают, насколько далека страна от суверенности. Как он считает, правящая партия подталкивает к принятию решения, которое ущемляет интересы государства и народа.