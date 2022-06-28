СМИ сообщили, что СК направляет дело убитого дочерьми Хачатуряна в прокуратуру для утверждения обвинения

Следственный комитет направляет дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна в прокуратуру. Об этом сообщил источник ТАСС.

По его данным, уголовное дело направят для утверждения обвинительного заключения.

В конце мая СК завершил расследование дела о сексуальном насилии и побоях, возбужденного в отношении Михаила Хачатуряна. Следователи ужесточили обвинение и добавили в материалы дела распространение порнографического материала с участием дочерей. Дело планировали направить в прокуратуру после того, как с материалами ознакомится защита с обеих сторон. Рассматривать его будут в Бутырском суде Москвы.

Три дочери 17, 18 и 19 лет убили 57-летнего Хачатуряна ножом и молотком в июле 2018 года. Мотивом стала личная неприязнь, вызванная физическими и психическими страданиями, которые причинял дочерям мужчина. У девушек развились стрессовое расстройство и страх перед отцом. Младшую из сестер признали невменяемой.

Расследование шло по трем статьям: части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», статье 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и статье 117 «Истязание».