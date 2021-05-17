СМИ: солист Мариинского театра впал в кому после поездки на электросамокате

Прогулка на электросамокате закончилась для танцора Давида Залеева попаданием в больницу. Солист Мариинского театра во время нее получил тяжелую травму головы. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Сейчас он находится в медикаментозной коме, сообщило агентство «Росбалт».

Близкие хватились 31-летнего Залеева, когда он не пришел на свой спектакль в театр. Выяснилось, что танцор упал с электросамоката.

«Возможно, его сбили. Как именно и когда произошла трагедия, а также как быстро ему смогли оказать помощь, неизвестно», — заявил источник агентства.

Сейчас пострадавший находится в Мариинской больнице. Врачи провели трепанацию черепа, удалили гематому. Состояние Залеева оценивается как тяжелое. Он дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

«К сожалению, прогнозы не очень хорошие», — добавил источник.

Давид Залеев — заслуженный артист Северной Осетии, лауреат XII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве, Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» и других. В Мариинке он работает уже восемь лет.