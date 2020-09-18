СМИ: скончался академик РАН Леонид Розенштраух

Смерть легендарного ученого-физиолога Леонида Розенштрауха подтвердилась в ночь на пятницу, 18 сентября, он скончался на 84-м году жизни. Об этом написало ИА Nation News.

Причина гибели ученого-физиолога пока не разглашается. По данным издания, академик РАН умер у себя дома. Информация том, когда можно будет проститься с ученым, появится через некоторое время.

Розенштраух родился 10 апреля 1937 года в Москве. Он был известен, как специалист в области электрофизиологии сердца. Помимо этого, он являлся главным редактором журнала «Успехи физиологических наук» и работал в НИИ экспериментальной кардиологии КНЦ РАМН.

У ученого есть четыре государственные награды: две премии СССР (1978, 1985), премия Российской Федерации (2003), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2016).