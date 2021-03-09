СМИ: школьницы наглотались таблеток ради популярности в TikTok

Две девушки из поселка Березовка в Хабаровском крае наглотались таблеток, их доставили в больницу. Целью школьниц было прославиться в соцсети TikTok.

Как сообщил Life, семиклассницы 3 марта увидели в Сети ролик с призывом принять участие в смертельном челлендже. Они решили испытать судьбу и в тот же день выпили три разных препарата. Их вовремя нашли и госпитализировали. Врачи поставили 13-летним девушкам диагноз «острое медикаментозное отравление».

Когда «блогерши» пришли в себя, то признались полицейским в желании прославиться. Уточняется, что в семье у детей проблем не было. По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».

Дети зачастую идут на выполнение опасных челленджей ради популярности в TikTok. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «360», что законодатели рассмотрят необходимые поправки в случае, если существующих норм недостаточно для борьбы со смертельно опасными играми в Сети.