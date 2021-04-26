СМИ: школьница выжила после падения с 12-го этажа во сне на западе Москвы

Хождение во сне для московской школьницы закончилось падением с 12-го этажа жилого дома. Девочка выжила и отделалась только вывихом плеча и травмой головы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, все произошло в многоэтажке на улице Скульптора Мухиной. Школьница утверждает, что спать легла в своей кровати, но проснулась почему-то на улице.

Мать девочки отметила, что у дочери сомнамбулизм. Она часто падает с кровати и даже ходит во сне.

В последний раз прогулка закончилась выходом в окно. Женщина заглянула в спальню дочери, но в кровати ее не нашла. Выяснилось, что девочка лежит под окном на земле.

Прибывшие на место медики диагностировали у школьницы травму головы и вывих плеча. Девочка была в сознании и разговаривала с испуганными родителями и медиками.

Сейчас следователи проводят проверку, в ходе которой они установят все обстоятельства происшествия.