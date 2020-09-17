СМИ: школьник скончался от отравления в Сургуте

«Вторая пострадавшая, ученица восьмого класса, в тяжелом состоянии находится в реанимации», — уточнил собеседник издания.

Отмечается, что следователи организовали проверку по факту произошедшего. Источник добавил, что в настоящий момент проходит заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В рамках мероприятия обсуждают детали ЧП.