17 сентября 2020, 17:28
СМИ: школьник скончался от отравления в Сургуте
Школьник скончался от отравления неизвестным психоактивным веществом в Сургуте. Подросток учился в 9-м классе, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на источник в департаменте образования ХМАО.
«Вторая пострадавшая, ученица восьмого класса, в тяжелом состоянии находится в реанимации», — уточнил собеседник издания.
Отмечается, что следователи организовали проверку по факту произошедшего. Источник добавил, что в настоящий момент проходит заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В рамках мероприятия обсуждают детали ЧП.