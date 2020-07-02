СМИ: шестилетней москвичке удалось сбежать от похитителя

ИА Nation News рассказало, что девочка вместе с семьей возвращалась домой с прогулки. Ей захотелось подняться одной по лестнице. В подъезде она встретила незнакомого мужчину, который ударил ее по голове и увез в лес. Ребенку удалось сбежать от похитителя. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.