02 июля 2020, 20:13
СМИ: шестилетней москвичке удалось сбежать от похитителя
В одну из московских больниц доставили шестилетнюю девочку с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По ее словам, ее похитили и увезли в лес, но ей удалось спастись. Об этом сообщил РЕН ТВ.
ИА Nation News рассказало, что девочка вместе с семьей возвращалась домой с прогулки. Ей захотелось подняться одной по лестнице. В подъезде она встретила незнакомого мужчину, который ударил ее по голове и увез в лес. Ребенку удалось сбежать от похитителя. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.