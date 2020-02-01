Несколько детей отравились в бассейне в Перми

В бассейне индустриального района Перми отравились сразу несколько детей. Что стало причиной массового отравления пока не известно.

В Следственном комитете Пермского края отравление подтвердили. В пресс-службе ведомства сообщили «360», что сейчас там проводится проверка, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Следователи на место выехали, работают. Произошло [отравление] сегодня днем, количество потерпевших устанавливается. Предположительно [отравление] произошло в сауне, где отдыхали семьями взрослые и дети», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что пострадали только дети — их возраст колеблется от трех до 12 лет. О состоянии отравившихся детей пока не известно — сейчас их осматривают медики. Никто из взрослых посетителей на самочувствие не жаловался.

Предположительно, в воде мог оказаться некий реагент, пишет РЕН ТВ. О каком именно реагенте может идти речь пока неизвестно. Непонятно и то, как он мог попасть в бассейн, когда там находились посетители.