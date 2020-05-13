СМИ: самолет «Зенита» подал сигнал тревоги после вылета в Уфу

Самолет футбольного клуба «Зенит» вылетел из Петербурга в Уфу. Через некоторое время капитан подал сигнал тревоги и развернул лайнер обратно в Пулково.

«По решению командира воздушного судна рейс, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт отправления. В аэропорту Пулково борт установлен на место стоянки. Плановое время вылета 18:15», — сообщили «360» в компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

При этом причины возвращения лайнера в Пулково попросили уточнить у авиакомпании.

По данным сайта Flightradar, рейс SU6413 вылетел в 16:25 в Уфу из Петербурга. Через 20 минут полета командир воздушного судна подал сигнал тревоги, пишет Telegram-канал Baza. Экипаж сообщил о разгерметизации салона, после чего лайнер полетел обратно в аэропорт вылета.

Источник фото: flightradar24.com

Всего на борту находятся 100 человек. Самолет принадлежит футбольному клубу «Зенит», написали авторы поста. Он выполнял обычный пассажирский рейс.

Новый клубный самолет «Зенита» представили в Пулково в ноябре 2014 года. Официальным перевозчиком спортсменов стала авиакомпания «Россия». Дизайн на Airbus A319 наносили в Нидерландах, а затем лайнер отправили в Петербург. Первый полет состоялся 13 ноября 2014-го. Тогда самолет доставил пассажиров из Пулково в Домодедово.