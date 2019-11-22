Самолет Utair экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси

Лайнер Boeing 737 авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. По предварительным данным, у самолета при посадке разрушилась левая стойка шасси.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair выполнял рейс UT560 Махачкала — Москва. В 08:05 борт штатно сел во Внуково. Об этом «360» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Во время руления воздушного судна диспетчерскими службами было зафиксировано задымление в области левой основной стойки шасси. Самолет самостоятельно покинул взлетно-посадочную полосу», — отметили собеседники «360».

Инспекция по безопасности полетов Utаir решила отбуксировать лайнер на место стоянки, людей высадили на рулежной дорожке. Всего на борту находился 171 пассажир. Никто не пострадал. Аварийная тревога не объявлялась, уточнили представители Внуково.