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    23 сентября 2020, 09:47

    СМИ: самолет Хабаровск — Москва экстренно сел в Нижневартовске из-за плохого самочувствия пассажира

    Наза Салех Захи

    Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Хабаровска в Москву, незапланированно сел в Нижневартовске. Причина — плохое самочувствие пассажира.

    ТАСС в справочной местного аэропорта сообщили, что лайнер приземлился в 09:32 по местному времени (07:32 по московскому).

    Как уточнил источник агентства в экстренных службах, одному из пассажиров стало плохо с сердцем. Его доставят в больницу.

    По данным сервиса Flightradar, этот самолет вылетел в Москву в 10:45 по местному времени (08:45 по московскому). Борт должен приземлится в российской столице в 11:40. Судя по всему, речь идет о Boeing 777, который рассчитан на 402 пассажира. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с онлайн-табло на сайте «Аэрофлота».

    Новости SMI.FM