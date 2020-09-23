Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Хабаровска в Москву, незапланированно сел в Нижневартовске. Причина — плохое самочувствие пассажира.

ТАСС в справочной местного аэропорта сообщили, что лайнер приземлился в 09:32 по местному времени (07:32 по московскому).

Как уточнил источник агентства в экстренных службах, одному из пассажиров стало плохо с сердцем. Его доставят в больницу.

По данным сервиса Flightradar, этот самолет вылетел в Москву в 10:45 по местному времени (08:45 по московскому). Борт должен приземлится в российской столице в 11:40. Судя по всему, речь идет о Boeing 777, который рассчитан на 402 пассажира. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с онлайн-табло на сайте «Аэрофлота».