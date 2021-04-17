СМИ: самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Шереметьево из-за проблемы в грузовом отсеке

Самолет компании «Аэрофлот», летевший по маршруту Волгоград — Москва, ушел на аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной стало срабатывание датчика об открытии грузового отсека.

Собеседник издания отметил что речь идет об борте Airbus

«В аэропорту Шереметьево ожидается посадка самолета Airbus Волгоград — Москва компании „Аэрофлот“ после срабатывания индикации „Открытие грузового отсека“», — заявил собеседник агентства.

ТАСС в своем Теlеgrаm-канале со ссылкой на источник в авиационных кругах уточнил, что борт приземлился в столичном аэропорту. В ближайшее время грузовой отсек проверят специалисты.

Получить комментарий перевозчика и воздушной гавани пока не удалось.