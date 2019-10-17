СМИ: сахалинскую школьницу избили за напоминание о домашнем задании
Портал Sakhalin.info со ссылкой на мать пострадавшего ребенка сообщил, что напавших было около восьми человек.
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«Как выяснилось, камеры на крыльце не работают, либо нам просто говорят так. Охранник сказал, что видел какой-то кипеж, но он не стал выходить. В травматологии сказали, что у дочери легкое сотрясение мозга, сейчас она лежит в больнице», — рассказала мама избитой.
Инцидент произошел 15 октября. На следующий день в школе прошло собрание участием детей, родителей, трех учителей и полицейских.
«Родители ругают детей. Правды сейчас от них не дождешься. Одни говорят одно, другие другое. Непонятно, кто зачинщик. Учителя никак не оправдывают детей, но странно, что директора не было на собрании», — описала собрание мама избитой школьницы.
МВД России по Поронайскому городскому округу сейчас проводит проверку всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о постановке на профилактический учет в отделении по делам несовершеннолетних всех участников конфликта. Их родителей могут привлечь к административной ответственности.