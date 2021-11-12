СМИ: с места убийства имама в дагестанском селе изъяли автомат и гранатомет

Правоохранители изъяли с места стрельбы в дагестанском селе Аметеркмахи, где погиб имам, автомат Калашникова, пистолет ТТ и подствольный гранатомет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, помимо подствольника, пистолета и автомата 1964 года выпуска на месте происшествия нашли боеприпасы. Гранат изъяли девять штук.

Выстрелы прогремели в селе Аметеркмахи днем 12 ноября. По данным СМИ, стрельбу устроил 62-летний мужчина из-за земельного спора. Он погиб от удара ножом в горло. Стрелок убил имама и ранил двух его родственников. Более подробной информации о случившемся пока нет.

Как пишет Telegram-канал Mash, до гибели пенсионер успел расстрелять целый магазин из автомата. Глава администрации Аметеркмахи Такгир Тагиров рассказал «360», что ЧП произошло у входа в жилой дом. В дагестанской полиции факт стрельбы подтвердили, однако никаких подробностей не сообщили.