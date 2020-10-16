СМИ: россиянку попытались отравить в ресторане на Кубе

Россиянку попытались отравить в ресторане «Наздоровье» в кубинской Гаване. В ее еде оказались мышьяк, кадмий и свинец.

«В ресторане „Наздоровье“ в Гаване 53-летнюю россиянку пытались отравить, добавив в масло черного тмина мышьяк, кадмий и свинец», — цитирует ТАСС собственный источник в правоохранительных органах.

По словам источника, женщине, на которую совершили покушение, 53 года. Ей удалось выжить, но впоследствии у нее развилось онкологическое заболевание.

После попытки отравления следователи в Москве возбудили уголовное дело о покушении на убийство.