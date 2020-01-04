СМИ: рядом с посольством США в Ираке взорвалась ракета

Сообщение о взрыве в «зеленой зоне» подтвердил РИА «Новости» источник в органах безопасности Ирака. По его словам, ракета взорвалась в центре охраняемой территории, данных о пострадавших не поступало.

В «зеленой зоне» находятся правительственные учреждения и посольства иностранных государств. Это укрепленный район в центре Багдада с КПП на въездах.

Также, по сообщению Reuters, ракетному обстрелу подверглась иракская авиабаза «Балад», расположенная в 80 километрах к северу от Багдада. По данным агентства, по базе были выпущены две ракеты. На аэродроме, в частности, дислоцированы военные американской коалиции по борьбе с терроризмом.

Ранее США призвали граждан страны покинуть Ирак из-за угрозы их жизни.

Конфликт начался 27 декабря 2019 года с ракетного обстрела военной базы у иракского города Киркук. В результате погиб по меньшей мере один американский подрядчик, несколько человек получили ранения.

В ответ США нанесли удар по иракской шиитской группировке «Катаиб Хезболла», которую поддерживает Иран (входит в Силы народной мобилизации).

После этого 31 декабря в Багдаде сторонники группировки проникли к американскому посольству, расписав стены антиамериканскими лозунгами и развесив на нем свои флаги.

В ответ на нападение на посольство Пентагон 3 января нанес удар по автоколонне у аэропорта Багдада. В результате погиб влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Также был убит заместитель командующего Силами народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис и несколько ополченцев.

Президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один» и пообещал новые удары, если Иран решит отомстить за его смерть.

В Иране заявили, что ответ на убийство генерала будет жестким.