    04 января 2020, 20:49

    СМИ: рядом с посольством США в Ираке взорвалась ракета

    Кирилл Фролов

    Вблизи посольства США в Багдаде, в особо охраняемой «зеленой зоне» взорвалась ракета, сообщил телеканал Al Arabiya. По его данным, все подъезды к посольству сейчас перекрыты.
    СМИ: рядом с посольством США в Ираке взорвалась ракета

    Сообщение о взрыве в «зеленой зоне» подтвердил РИА «Новости» источник в органах безопасности Ирака. По его словам, ракета взорвалась в центре охраняемой территории, данных о пострадавших не поступало.

    В «зеленой зоне» находятся правительственные учреждения и посольства иностранных государств. Это укрепленный район в центре Багдада с КПП на въездах.

    Также, по сообщению Reuters, ракетному обстрелу подверглась иракская авиабаза «Балад», расположенная в 80 километрах к северу от Багдада. По данным агентства, по базе были выпущены две ракеты. На аэродроме, в частности, дислоцированы военные американской коалиции по борьбе с терроризмом.

    Ранее США призвали граждан страны покинуть Ирак из-за угрозы их жизни.

    Конфликт начался 27 декабря 2019 года с ракетного обстрела военной базы у иракского города Киркук. В результате погиб по меньшей мере один американский подрядчик, несколько человек получили ранения.

    В ответ США нанесли удар по иракской шиитской группировке «Катаиб Хезболла», которую поддерживает Иран (входит в Силы народной мобилизации).

    После этого 31 декабря в Багдаде сторонники группировки проникли к американскому посольству, расписав стены антиамериканскими лозунгами и развесив на нем свои флаги.

    В ответ на нападение на посольство Пентагон 3 января нанес удар по автоколонне у аэропорта Багдада. В результате погиб влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Также был убит заместитель командующего Силами народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис и несколько ополченцев.

    Президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один» и пообещал новые удары, если Иран решит отомстить за его смерть.

    В Иране заявили, что ответ на убийство генерала будет жестким.