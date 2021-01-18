18 января 2021, 10:24
СМИ: ребенок отравился каплями в нос в Петербурге
Девочка полутора лет в тяжелом состоянии попала в больницу в Санкт-Петербурге после отравления популярными каплями в нос — нафтизином. Об этом сообщил Пятый канал.
По данным телеканала, ребенок выпил сосудосужающее средство от насморка.
Источник в правоохранительных органах рассказал порталу 78.ru, что в больницу ребенка привезли 17 января, около 17 часов, из квартиры дома на улице Звездной. Родители девочки официально не работают, на профилактическом учете не состоят.
В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается полиция. СМИ сообщили о том, что отравившийся ребенок находится в тяжелом состоянии. Более подробной информации о ЧП пока нет.