СМИ: ребенка высадили из автобуса на мороз в ЯНАО

«Потребовали наличные — а где он вам их снимет, если в нашем районе нет банкомата?!» — поделилась горожанка.

Ее публикация вызвала разные эмоции у пользователей соцсетей. Одни осудили водителя за подобные действия, другие раскритиковали родителей, которые не снабдили ребенка наличными. Нашлись и такие, кто посчитал рассказ женщины фейком, нацеленным против местного автотранспортного предприятия.

«Этот факт не подтвержден. <…> На данный момент у нас нет таких сообщений от жителей, обращений в диспетчерскую службу, в приемную», — заверил директор автотранспортного предприятия «Север» Евгений Шестаков.