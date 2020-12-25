25 декабря 2020, 15:05
СМИ: ребенка высадили из автобуса на мороз в ЯНАО
Жительница города Лабытнанги (ЯНАО) рассказала в соцсетях, что накануне ее ребенка якобы выгнали из автобуса на 40-градусный мороз из-за того, что не прошла оплата по карте. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на местные СМИ.
«Потребовали наличные — а где он вам их снимет, если в нашем районе нет банкомата?!» — поделилась горожанка.
Ее публикация вызвала разные эмоции у пользователей соцсетей. Одни осудили водителя за подобные действия, другие раскритиковали родителей, которые не снабдили ребенка наличными. Нашлись и такие, кто посчитал рассказ женщины фейком, нацеленным против местного автотранспортного предприятия.
«Этот факт не подтвержден. <…> На данный момент у нас нет таких сообщений от жителей, обращений в диспетчерскую службу, в приемную», — заверил директор автотранспортного предприятия «Север» Евгений Шестаков.