СМИ: разбившийся Су-57 перед крушением вошел в спираль

Собеседник агентства отметил, что в итоге пилот не смог выйти из спирали. Ранее другой источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что причина аварии — отказ в системе управления самолета. Это первая катастрофа с участием Су-57. Для расследования происшествия создана специальная комиссия. Ее возглавил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Истребитель рухнул в Комсомольске-на-Амуре утром 24 декабря. Летчик смог катапультироваться и остался жив. В результате ЧП никто не пострадал. По данным агенства, пилот прошел обследование в больнице, после этого его отпустили домой.

Новейший истребитель пятого поколения Су-57 может уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. Лайнер обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающем покрытием (технология «стелс»). Также на самолете установлен новейший комплекс бортового оборудования.