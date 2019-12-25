    25 декабря 2019, 08:03

    СМИ: разбившийся Су-57 перед крушением вошел в спираль

    Наза Салех Захи

    Истребитель Су-57 перед крушением самопроизвольно вошел в крутую спираль. Все это происходило на высоте восьми километров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в самолетостроительной отрасли.
    СМИ: разбившийся Су-57 перед крушением вошел в спираль

    Собеседник агентства отметил, что в итоге пилот не смог выйти из спирали. Ранее другой источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что причина аварии — отказ в системе управления самолета. Это первая катастрофа с участием Су-57. Для расследования происшествия создана специальная комиссия. Ее возглавил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

    Истребитель рухнул в Комсомольске-на-Амуре утром 24 декабря. Летчик смог катапультироваться и остался жив. В результате ЧП никто не пострадал. По данным агенства, пилот прошел обследование в больнице, после этого его отпустили домой.

    Новейший истребитель пятого поколения Су-57 может уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. Лайнер обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающем покрытием (технология «стелс»). Также на самолете установлен новейший комплекс бортового оборудования.